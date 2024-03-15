Циганков завтра прибуде в розташування збірної України

Вінгер Жирони Віктор Циганков завтра має приєднатися до табору збірної України в Марбельї, Іспанія.

Про це в прямому етері на ютуб-каналу Української асоціації футболу розповіла Влада Зінченко.

"Хотіла б поговорити про новину, яка сьогодні сколихнула більшість з вас. Сьогодні офіційний сайт Жирони дав наступну інформацію: "Жирона діагностувала у Віктора Циганкова розтягнення колатеральної зв’язки коліна першого ступеню та не повідомила про строки його відновлення".

Тут одразу "калма", як говорять в Іспанії, я вас заспокою. Я розмовляла з тренерським штабом - завтра всі очікують на Віктора Циганкова. По обіду він має прибути і доєднатись до команди. Вже безпосередньо тут, на місці, тренерський штаб разом з лікарями будуть приймати рішення стосовно участі Віктора в майбутніх поєдинках.

Тому він буде працювати тут, з командою, ми на нього чекаємо. Тому всі, ще раз повторюю, заспокоюємося", - сказала Зінченко.