Джерело - Tribuna.com.
Російський гросмейстер Сергій Карякін має бути ув’язнений за підтримку війни в Україні.
Так вважає данський гросмейстер Петер Гейне Нільсен, який є тренером чинного чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена.
– Карякін зараз надзвичайно активний у Росії. Він дуже тісно співпрацює з "Єдиною Росією", з Медведєвим, який 10 років був босом Дворковича. Бан призведе до наслідків для Дворковича або принаймні до незручностей.
Я думаю, що перший бан Карякіна спрацював блискуче для них: можна стверджувати, що Карякін поганий, а всі інші хороші. Це величезна перемога Росії. Непомнящий зміг зіграти на чемпіонаті світу, всі інші теж, відповідальність несе лише найбільший екстреміст.
Нинішнє порозуміння ФІДЕ з Карякіним – поки ти не граєш на офіційних заходах, тебе не банимо. А він мав право грати на кубку світу торік, і якби поїхав, це призвело б до хаосу. Тому що люди почали б бойкотувати, і західні країни справді серйозно б протестували.
Але поки Карякін робить жахливі речі всередині Росії, нема потреби банити його. А я вважаю, що Карякін настільки жахливий, що ми повинні мати "вторинні санкції": якщо ти маєш якесь відношення до Карякіна, це повинно призвести до покарання.
Карякін вчинив порушення, ми дискваліфікували його на пів року. Потім він робить ще гірші речі, а ми нічого. Наводять безглуздий аргумент, що його банили за це один раз, але якщо ви вб'єте когось і потрапите у в'язницю, коли ви вийдете, ви ж не зможете просто продовжувати вбивати?
– Але Сутовський припустив в одній з розмов із вами, що такий бан лише посилить внутрішню пропаганду Карякіна. Що ви думаєте про це?
– Це взагалі смішно. Наразі Карякін говорить російським ЗМІ, що він вирішує не брати участь у змаганнях ФІДЕ, тому що соромно, що він грає без прапора та гімну.
Моя відповідь – соромно, що Карякін може говорити, що він нас бойкотує. Ми повинні посадити його у в'язницю і викинути ключ. Аргумент Сутовського – дурний, не відповідає дійсності. Людина зустрічається з Лавровим, з Медведєвим. Він їздить в окопи. Говорити, що ми зробимо з нього мученика – це смішно. Певною мірою він є таким, але ми повинні накладати санкції на нього і на кожного, хто вирішить стояти поруч з ним у його заходах.
Карякін - колишній українець, який у 2009 році прийняв російське громадянство. Нещодавно він відвідав окуповану Авдіївку. Також зрадник України назвав дії російської армії благородними.