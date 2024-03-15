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Ми повинні посадити Карякіна у в’язницю і викинути ключ: тренер Магнуса Карлсена видав базу про кремлівського посіпаку

Сьогодні 11:43 100 0
Ми повинні посадити Карякіна у в’язницю і викинути ключ: тренер Магнуса Карлсена видав базу про кремлівського посіпаку

Джерело - Tribuna.com.

Російський гросмейстер Сергій Карякін має бути увязнений за підтримку війни в Україні. 

Так вважає данський гросмейстер Петер Гейне Нільсен, який є тренером чинного чемпіона світу з шахів Магнуса Карлсена. 

– Карякін зараз надзвичайно активний у Росії. Він дуже тісно співпрацює з "Єдиною Росією", з Медведєвим, який 10 років був босом Дворковича. Бан призведе до наслідків для Дворковича або принаймні до незручностей. 

Я думаю, що перший бан Карякіна спрацював блискуче для них: можна стверджувати, що Карякін поганий, а всі інші хороші. Це величезна перемога Росії. Непомнящий зміг зіграти на чемпіонаті світу, всі інші теж, відповідальність несе лише найбільший екстреміст.

Нинішнє порозуміння ФІДЕ з Карякіним – поки ти не граєш на офіційних заходах, тебе не банимо. А він мав право грати на кубку світу торік, і якби поїхав, це призвело б до хаосу. Тому що люди почали б бойкотувати, і західні країни справді серйозно б протестували.

Але поки Карякін робить жахливі речі всередині Росії, нема потреби банити його. А я вважаю, що Карякін настільки жахливий, що ми повинні мати "вторинні санкції": якщо ти маєш якесь відношення до Карякіна, це повинно призвести до покарання.

Карякін вчинив порушення, ми дискваліфікували його на пів року. Потім він робить ще гірші речі, а ми нічого. Наводять безглуздий аргумент, що його банили за це один раз, але якщо ви вб'єте когось і потрапите у в'язницю, коли ви вийдете, ви ж не зможете просто продовжувати вбивати?

– Але Сутовський припустив в одній з розмов із вами, що такий бан лише посилить внутрішню пропаганду Карякіна. Що ви думаєте про це?

– Це взагалі смішно. Наразі Карякін говорить російським ЗМІ, що він вирішує не брати участь у змаганнях ФІДЕ, тому що соромно, що він грає без прапора та гімну.

Моя відповідь – соромно, що Карякін може говорити, що він нас бойкотує. Ми повинні посадити його у в'язницю і викинути ключ. Аргумент Сутовського – дурний, не відповідає дійсності. Людина зустрічається з Лавровим, з Медведєвим. Він їздить в окопи. Говорити, що ми зробимо з нього мученика – це смішно. Певною мірою він є таким, але ми повинні накладати санкції на нього і на кожного, хто вирішить стояти поруч з ним у його заходах. 

Карякін - колишній українець, який у 2009 році прийняв російське громадянство. Нещодавно він відвідав окуповану Авдіївку. Також зрадник України назвав дії російської армії благородними

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