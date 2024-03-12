Головне
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Вчора 12:52 3973
Мудрик після шикарного індивідуального проходу забив свій перший гол в АПЛ у 2024 році
Сьогодні 00:22 150
Кіченок та Остапенко вийшли до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 22:22 170
Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею
Вчора 20:30 2596
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Наварро
Вчора 18:00 644
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева
Вчора 16:37 6122
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 16:18 563
Ребров довикликав на плей-оф кваліфікації Євро-2024 двох гравців
Вчора 12:56 1213
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США
Вчора 12:28 2975
Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 10:24 818
Прямі трансляції

Челсі з голом Мудрика здолав Ньюкасл у 28 турі АПЛ

Сьогодні 00:00 148 0
Челсі з голом Мудрика здолав Ньюкасл у 28 турі АПЛ
Фото - Getty Images
#Ньюкасл Юнайтед, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Челсі вдома обіграв Ньюкасл у межах 28 туру англійської Прем'єр-ліги.

"Сині" завдяки голам Джексона, Палмера та Мудрик здобули перемогу з рахунком 3:2. Голами за Ньюкасл відзначились Ісак та Мерфі

Чемпіонат Англії - АПЛ

28 тур, 11 березня

Челсі - Ньюкасл 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Джексон, 1:1 - 43 Ісак, 2:1 - 58 Палмер, 3:1 - Мудрик, 3:2 - 90 Мерфі

Український вінгер Михайло Мудрик вийшов на 71-й хвилині гри замінивши Стерлінга. Михайлу вистачило 5 хвилин, аби забити свій шостий гол у сезоні. На рахунку українця вже 29 зіграних поєдинків за лондонців в усіх турнірах

Раніше Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від Манчестер Юнайтед.

Напередодні АПЛ назвала наставника "канонірів" Мікеля Артету найкращим тренером місяця.

Коментарі ()
Популярне зараз
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева Полісся підтвердило відставку Калитвинцева 6122
Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею Сокіл виграв півфінальну серію чемпіонату України з хокею 2596
Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком 6089
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США 2975
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 3973
Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною 14726
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45108
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 319157
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64515
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16071 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357640
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5797 2