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Гол Ордеця не врятував Бохум від поразки: результати матчів 25 туру Бундесліги

Сьогодні 20:23 249 0
Гол Ордеця не врятував Бохум від поразки: результати матчів 25 туру Бундесліги
#Айнтрахт, #Баєр, #Бохум, #Вольфсбург, #Гоффенгайм, #Фрайбург

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, у 25 турі німецької Бундесліги Бохум вдома програв Фрайбургу, Айнтрахт здобув вольову перемогу над Гоффенгаймом.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
25 тур, 10 березня

Бохум - Фрайбург 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Еггештайн, 0:2 - 53 Грегорич, 1:2 - 62 Ордець

У складі Бохума забитим голом відзначився Іван Ордець, який раніше грав у складі московського Динамо.

Айнтрахт - Гоффенгайм 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Брукс, 1:1 - 32 Кох, 2:1 - 50 Діна, 3:1 - 64 Гетце

Сьогодні у Бундеслізі відбудеться ще один матч:

20:30. Баєр - Вольфсбург

Напередодні Баварія декласувала Майнц, а Боруссія Дортмунд переграла Вердер.

Також нападник мюнхенців Гаррі Кейн встановив новий рекорд за кількістю хет-триків у своєму дебютному сезоні в Бундеслізі. 

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