Гол Ордеця не врятував Бохум від поразки: результати матчів 25 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 березня, у 25 турі німецької Бундесліги Бохум вдома програв Фрайбургу, Айнтрахт здобув вольову перемогу над Гоффенгаймом.
Бохум - Фрайбург 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Еггештайн, 0:2 - 53 Грегорич, 1:2 - 62 Ордець
У складі Бохума забитим голом відзначився Іван Ордець, який раніше грав у складі московського Динамо.
Айнтрахт - Гоффенгайм 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Брукс, 1:1 - 32 Кох, 2:1 - 50 Діна, 3:1 - 64 Гетце
Сьогодні у Бундеслізі відбудеться ще один матч:
20:30. Баєр - Вольфсбург
Напередодні Баварія декласувала Майнц, а Боруссія Дортмунд переграла Вердер.
Також нападник мюнхенців Гаррі Кейн встановив новий рекорд за кількістю хет-триків у своєму дебютному сезоні в Бундеслізі.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!