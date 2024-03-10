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Бохум поступився Фрайбургу: результати матчів 25 туру Бундесліги

Сьогодні 18:29 132 0
Бохум поступився Фрайбургу: результати матчів 25 туру Бундесліги
#Баєр, #Бохум

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, у 25 турі німецької Бундесліги Бохум вдома програв Фрайбургу.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
25 тур, 10 березня

Бохум - Фрайбург 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Еггештайн, 0:2 - 53 Грегорич, 1:2 - 62 Ордець

Сьогодні у Бундеслізі відбудеться ще два матчі:

18:30. Айнтрахт - Гоффенгайм 

20:30. Баєр - Вольфсбург

Напередодні Баварія декласувала Майнц, а Боруссія Дортмунд переграла Вердер.

Також нападник мюнхенців Гаррі Кейн встановив новий рекорд за кількістю хет-триків у своєму дебютному сезоні в Бундеслізі. 

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