Бохум поступився Фрайбургу: результати матчів 25 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 березня, у 25 турі німецької Бундесліги Бохум вдома програв Фрайбургу.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
25 тур, 10 березня
Бохум - Фрайбург 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Еггештайн, 0:2 - 53 Грегорич, 1:2 - 62 Ордець
Сьогодні у Бундеслізі відбудеться ще два матчі:
18:30. Айнтрахт - Гоффенгайм
20:30. Баєр - Вольфсбург
Напередодні Баварія декласувала Майнц, а Боруссія Дортмунд переграла Вердер.
Також нападник мюнхенців Гаррі Кейн встановив новий рекорд за кількістю хет-триків у своєму дебютному сезоні в Бундеслізі.
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