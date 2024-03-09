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Інтер та Сассуоло здобули перемоги: результати матчів 28 туру Серії А

Сьогодні 21:34 261 0
Інтер та Сассуоло здобули перемоги: результати матчів 28 туру Серії А
#Болонья, #Дженоа, #Інтер, #Кальярі, #Монца, #Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фрозіноне, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, у 28 турі італійської Серії А відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
28 тур, 9 березня

Кальярі - Салернітана 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Лападула, 2:0 - 40 Гаетано, 3:0 - 51 Шомуродов, 3:1 - 56 Кастанос, 3:2 - 58 Маджоре, 4:2 - 76 Шомуродов

Сассуоло - Фрозіноне 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Торстведт

Болонья - Інтер 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Бісек

Сьогодні, 9 березня, в італійській Серії А буде зіграно ще один матч:

  • 21:45. Дженоа - Монца

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