Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, у 28 турі італійської Серії А відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

28 тур, 9 березня

Кальярі - Салернітана 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Лападула, 2:0 - 40 Гаетано, 3:0 - 51 Шомуродов, 3:1 - 56 Кастанос, 3:2 - 58 Маджоре, 4:2 - 76 Шомуродов

Сассуоло - Фрозіноне 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Торстведт

Болонья - Інтер 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Бісек

Сьогодні, 9 березня, в італійській Серії А буде зіграно ще один матч:

21:45. Дженоа - Монца

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