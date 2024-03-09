Українець відіграв 71 хвилину в зустрічі з Хетафе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, у 27 турі іспанської Ла Ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

28 тур, 9 березня

Валенсія - Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Дуро

Український нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі "кажанів" і був замінений на 71 хвилині гри. Результативними діями не відзначився.

Кадіс - Атлетико 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Хуанмі, 2:0 - 64 Хуанмі

Сьогодні в Ла Лізі відбудеться ще два матчі:

19:30. Гранада - Реал Сосьєдад

22:00. Жирона - Осасуна

Напередодні Барселона обіграла Мальорку. Нагадуємо, у 27 турі гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. У той час як Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці.

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