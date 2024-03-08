Рашфорд та Еванс зможуть зіграти проти Евертона

Джерело - Чемпіон.

Маркус Рашфорд та Джоні Еванс зможуть зіграти у матчі 28 туру Англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед - Евертон.

Про це на сьогоднішній пресконференції заявив головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаґ.

Також невдовзі від травми повинен відновитися Мейсон Маунт.

Зазначимо, що у лазареті МЮ досі перебувають Гаррі Магуайр, Аарон Ван-Бісака, Лісандро Мартінес та Люк Шоу.

Нагадаємо, напередодні нападник "червоних дияволів" Расмус Гейлунд став гравцем місяця в АПЛ.

Також нещодавно з`явилася інформація, що новий власник "червоних дияволів" планує грандіозну чистку складу.

У матчі 27 туру МЮ поступився в манчестерському дербі (1:3).