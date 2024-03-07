Лілль впевнено переграв Штурм: результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 березня, в 1/8 фіналу Ліги конференцій з футболу відбулося чотири гри.
Матчі-відповіді будуть зіграні 14 березня.
Аякс - Астон Вілла 0:0
Молде - Брюгге 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Стеневік, 1:1 - 84 Де Куйпер, 2:1 - 90+2 Гульбрандсен
Олімпіакос - Маккабі (Тель-Авів) 1:4 (1:3)
Голи: 0:1 - 4 Захаві, 0:2 - 9 Шахар, 1:2 - 13 Ель-Каабі, 1:3 - 30 Захаві, 1:4 - 74 Перец
Штурм - Лілль 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Девід, 0:2 - 51 Девід, 0:3 - 71 Жегрова
Сьогодні, 7 березня, у Лізі конференцій відбудуться ще кілька матчів:
22:00. Динамо (Загреб) - ПАОК
22:00. Маккабі (Хайфа) - Фіорентина
22:00. Рояль Уніон - Фенербахче
22:00. Серветт - Вікторія
Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).
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