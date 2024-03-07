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Лілль впевнено переграв Штурм: результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні 21:47 111 0
Лілль впевнено переграв Штурм: результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій
#Аякс, #Олімпіакос, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, в 1/8 фіналу Ліги конференцій з футболу відбулося чотири гри.

Матчі-відповіді будуть зіграні 14 березня.

Ліга конференцій
1/8 фіналу, перший матч
7 березня

Аякс - Астон Вілла 0:0

Молде - Брюгге 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Стеневік, 1:1 - 84 Де Куйпер, 2:1 - 90+2 Гульбрандсен

Олімпіакос - Маккабі (Тель-Авів) 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 4 Захаві, 0:2 - 9 Шахар, 1:2 - 13 Ель-Каабі, 1:3 - 30 Захаві, 1:4 - 74 Перец

Штурм - Лілль 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Девід, 0:2 - 51 Девід, 0:3 - 71 Жегрова

Сьогодні, 7 березня, у Лізі конференцій відбудуться ще кілька матчів:

22:00. Динамо (Загреб) - ПАОК

22:00. Маккабі (Хайфа) - Фіорентина

22:00. Рояль Уніон - Фенербахче

22:00. Серветт - Вікторія

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

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