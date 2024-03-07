Рома розгромила Брайтон, Спарта програла Ліверпулю: результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, в 1/8 фіналу Ліги Європи з футболу відбулося три матчі.

Матчі-відповіді будуть зіграні 14 березня.

Ліга Європи

1/8 фіналу, перший матч

7 березня

Карабах - Баєр 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Бензія, 2:0 - 45+2 Жуніньйо, 2:1 - 70 Вірц, 2:2 - 90+2 Шик

Рома - Брайтон 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Дибала, 2:0 - 43 Лукаку, 3:0 - 64 Манчіні, 4:0 - 68 Крістанте

Спарта - Ліверпуль 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 6 Макаллістер (пен), 0:2 - 25 Куньєс, 0:3 - 45+3 Нуньєс, 1:3 - 46 Бредлі (авт), 1:4 - 53 Діас, 1:5 - 90+4 Собослай

Сьогодні, 7 березня, у Лізі Європи відбудуться ще кілька матчів:

22:00. Бенфіка - Рейнджерс

22:00. Марсель - Вільярреал

22:00. Мілан - Славія

22:00. Фрайбург - Вест Гем

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Нагадаємо, напередодні, 6 березня, відбувся перший матч протистояння Спортинг - Аталанта.

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