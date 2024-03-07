Головне
Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою
Сьогодні 12:07 5335 1
Зоря розібралася з Минаєм у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:31 117
Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну
Сьогодні 17:01 156
Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ
Сьогодні 11:29 565
Аякс прийме Астон Віллу, Фіорентина зіграє з Маккабі: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 07:30 393
Рома прийме Брайтон, Мілан і Ліверпуль зіграють проти чехів: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:00 344
Визначились ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:11 602
Манчестер Сіті впевнено переграв Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 422
Реал зіграв унічию з Лейпцигом та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1000
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку
Вчора 21:03 5503
Прямі трансляції

Яремчук повернувся до тренувань із Валенсією

Українець готовий зіграти в матчі з Хетафе
Сьогодні 17:50 43 0
Яремчук повернувся до тренувань із Валенсією
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - Plaza Deportiva.

Роман Яремчук, який на правах оренди виступає за Валенсію, вже відновив тренування у загальній групі кажанів.

Про це повідомляє Plaza Deportiva.

Нагадаємо український нападник отримав пошкодження в матчі 27 туру Ла Ліги проти Реала (2:2).Повідомлялося, що ризикує пропустити матч з Хетафе, який відбудеться 9 березня. Але пізніше стало відомо, що Роман готовий зіграти в матчі з Хетафе. У цьому сезоні нападник "кажанів" провів за команду 22 гри і забив 4 голи.

Нагадаємо, у матчі Валенсія - Реал Яремчуку підкорилося унікальне досягнення.

Коментарі ()
Популярне зараз
Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці Російські спортсмени втратили шанси виступити на Олімпійських іграх-2024 у спортивній гімнастиці 9980 2
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку 5503
Ф'юрі: з Усиком буде реванш Ф'юрі: з Усиком буде реванш 29529 1
Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою Збірна України проведе контрольний матч із Молдовою 5335 1
Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади 34841 4
Сокіл здолав Київ Кепіталз на останніх хвилинах гри у півфінальній серії чемпіонату України Сокіл здолав Київ Кепіталз на останніх хвилинах гри у півфінальній серії чемпіонату України 4032
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165087 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28353
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64096
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5699 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357466
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80272