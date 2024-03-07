Яремчук повернувся до тренувань із Валенсією

Українець готовий зіграти в матчі з Хетафе

Джерело - Plaza Deportiva.

Роман Яремчук, який на правах оренди виступає за Валенсію, вже відновив тренування у загальній групі кажанів.

Про це повідомляє Plaza Deportiva.

Нагадаємо український нападник отримав пошкодження в матчі 27 туру Ла Ліги проти Реала (2:2).Повідомлялося, що ризикує пропустити матч з Хетафе, який відбудеться 9 березня. Але пізніше стало відомо, що Роман готовий зіграти в матчі з Хетафе. У цьому сезоні нападник "кажанів" провів за команду 22 гри і забив 4 голи.

Нагадаємо, у матчі Валенсія - Реал Яремчуку підкорилося унікальне досягнення.