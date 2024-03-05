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ФСК Маріуполь підписав визованця Динамо

Сьогодні 11:08 47 0
ФСК Маріуполь підписав визованця Динамо
#Футбольні трансфери, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

ФСК Маріуполь оголосив про перехід захисника Олександра Жовтенка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

19-річний оборонець підписав перший професійний контракт у кар'єрі, деталі якого не розголошуються.

До цього вихованець Динамо виступав у ДЮСШ Чемпіон та аматорському Партизані.

Жовтенко обрав собі 4-й ігровий номер.

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Допис, поширений ФСК "Маріуполь" (@fscmariupol)

Наразі Маріуполь посідає 4-те місце у групі Чемпіонська Першої ліги, набравши 31 очко.

Нагадаємо півзахисник ЛНЗ перейшов у ФСК Маріуполь.

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