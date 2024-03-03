Тулуза перемогла Ніццу: результати матчів 24 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, у 24-му турі французької Ліги 1 Ніцца на виїзді поступилася Тулузі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

15 тур, 10 грудня

Тулуза - Ніцца 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 8 Моффі, 1:1 - 1:1 - 65 Даллінга, 2:1 - 69 Гбоо

Сьогодні, 3 березня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще кілька матчів:

16:00. Брест - Гавр

16:00. Монпельє - Страсбур

16:00. Нант - Мец

18:05. Ренн - Лор’ян

21:45. Ліон - Ланс

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