Тулуза перемогла Ніццу: результати матчів 24 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 березня, у 24-му турі французької Ліги 1 Ніцца на виїзді поступилася Тулузі.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
15 тур, 10 грудня
Тулуза - Ніцца 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 8 Моффі, 1:1 - 1:1 - 65 Даллінга, 2:1 - 69 Гбоо
Сьогодні, 3 березня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще кілька матчів:
- 16:00. Брест - Гавр
- 16:00. Монпельє - Страсбур
- 16:00. Нант - Мец
- 18:05. Ренн - Лор’ян
- 21:45. Ліон - Ланс
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