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Болонья переграла Аталанту, Верона здолала Сассуоло завдяки голу Свідерського

Сьогодні 20:55 310 0
Болонья переграла Аталанту, Верона здолала Сассуоло завдяки голу Свідерського
#Аталанта, #Верона, #Кальярі, #Наполі, #Сассуоло, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

3 березня у 27 турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
27 тур, 3 березня

Верона - Сассуоло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 79 Свідерський

Емполі - Кальярі 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 69 Янкто

Українець Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі Емполі і був замінений на 72 хвилині зустрічі.

Фрозіноне - Лечче 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Шеддіра, 1:1 - 61 Крстович (пен)

Аталанта - Болонья 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Лукман, 1:1 - 57 Зіркзе, 1:2 - 61 Фергюсон

Сьогодні, 3 березня, в італійській Серії А буде зіграно ще один матч:

  • 21:45. Наполі - Ювентус

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