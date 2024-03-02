Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 березня, відбулося 3 матчі в межах 27 туру іспанської Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

27 тур, 2 березня

Севілья - Реал Сосьєдад 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Ен Несірі, 2:0 - 13 Ен Несірі, 2:1 - 45+5 Сілва (пен), 3:1 - 65 Рамос, 3:2 - 90+2 Мендес

Райо Вальєкано - Кадіс 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 88 Лежан, 1:1 - 90+12 Каррера

Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 11 Мата, 2:0 - 14 Грінвуд, 2:1 - 35 Рамірес, 3:1 - 45 Максимович, 3:2 - 50 Кардона, 3:3 - 57 Ель-Хаддаді

Сьогодні відбудеться ще один матч у Ла Лізі:

22:00 Валенсія - Реал Мадрид

Нагадаємо, що Роман Яремчук вийде в стартовому складі "кажанів", а Андрій Лунін потрапив до основи "вершкових.

Напередодні Сельта вдома святкувала перемогу над Альмерією.