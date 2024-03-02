Піолі назвав ціль Мілана в поточному сезоні

Мета Мілана - бути в трійці Серії А

Джерело - Football Italia.

Закінчити сезон на мажорній ноті ще можливо, але для цього варто зосередитися на єдності.

Про це головний тренер Мілана Стефано Піолі розповів у інтерв’ю журналістам після переможного поєдинку проти Лаціо.

"Мета на сезон - закріпитися на третьому місці в Серії А або поліпшити позиції. Також є завдання в Лізі Європи, хоча Славія з Праги дуже сильний суперник".

Він також висловив своє бачення щодо майбутнього в Мілані.

"Я зосереджений на тому, щоб провести успішний сезон. Попереду ще є важливі матчі. Я не коментую слова власника клубу, тому що він має право давати будь-які оцінки. У нас у команді ніколи не було проблем із самовіддачею, настроєм або вірою в себе. Коли ми програвали, то це траплялося не через те, що нам не вистачало єдності", - сказав головний тренер "Мілана".

Зазначимо, що після 27 матчів "россонері" посідають 3-тє місце в Серії А, відстаючи від Ювентуса, який йде другим, на одне очко, при цьому у туринців ще є гра в запасі.

Нагадаємо, напередодні Мілан вирвав перемогу в Лаціо у 27 турі Серії А.

Лаціо - Мілан 0:1: огляд матчу Серії А