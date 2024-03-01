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Барселона може викупити Канселу за 15-20 млн євро. А Фелікса хочуть взяти в другу оренду

Фелікса та Канселу бажають залишити у Барсі
Сьогодні 13:23 164 0
Барселона може викупити Канселу за 15-20 млн євро. А Фелікса хочуть взяти в другу оренду
Фото - ФК Барселона
#Барселона, #Манчестер Сіті, #Атлетико Мадрид, #футбол, #Жоау Канселу, #Жоау Фелікс

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Барселона займається вирішенням питання футбольного майбутнього двох Жоау - Канселу та Фелікса.

Про це повідомляє Diario SPORT у Х (колишній твіттер).

Футболісти приєдналися до Барселони минулого літа на правах оренди.

Барса хотіла б зберегти обох гравців, але все залежатиме від переговорів з Манчестер Сіті та Атлетико. Каталонці вже зараз знають, що простими вони не будуть.

Виступи Канселу оцінюють більше ніж добре, його грою задоволені. Жоау хотів би залишитися у Барсі. Пеп Гвардіола не розраховує на гравця, і Ман Сіті готовий його продати, але не за будь-які гроші. Барселона готова запропонувати за захисника 15-20 млн євро. Сіті хоче більше. Тиск Канселу та його агента Жорже Мендеша стане ключовим для питання про те, чи погодяться городяни знизити фінансові запити.

Гру Фелікса оцінюють не так високо через нестабільність. Атлетико не розраховує на Жоау через проблеми у відносинах з Дієго Сімеоне, але не хоче дешево продавати гравця, за якого заплатив 127 млн євро. За Фелікса Атлетико запросить 70-80 млн євро. Барса не може і не хоче стільки платити. Компромісом у цій ситуації може стати друга оренда Фелікса у Барсу.

На рахунку Канселу три голи та 4 результативні передачі у 29 матчах у всіх турнірах за Барсу. У Фелікса 8 м'ячів та 5 асистів у 30 іграх.

Раніше повідомляли, що Барселона повернула Алвесу статус Легенди клубу.

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