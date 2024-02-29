Шахтар може проводити матчі єврокубків наступного сезону в Дюссельдорфі, Німеччина.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Перед тим, як грати в Гамбурзі, ми спілкувалися з тамтешніми людьми, і їм сподобалася ця ідея. Це був ризик, але на матч з Антверпеном прийшло 40 000 людей – 90 відсотків з них німці. Ми не знали, яка на нас буде реакція, але німецький народ нас підтримав. І вони ще більше підтримували нас, коли ми добре грали та перемогли Барселону.