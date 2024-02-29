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Шахтар може проводити єврокубкові матчі наступного сезоні в Дюссельдорфі

Гендиректор "гірників" розповів про плани на єврокубкову кампанію наступного сезону
Сьогодні 23:45 48 0
Шахтар може проводити єврокубкові матчі наступного сезоні в Дюссельдорфі
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - The National.

Шахтар може проводити матчі єврокубків наступного сезону в Дюссельдорфі, Німеччина.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Перед тим, як грати в Гамбурзі, ми спілкувалися з тамтешніми людьми, і їм сподобалася ця ідея. Це був ризик, але на матч з Антверпеном прийшло 40 000 людей – 90 відсотків з них німці. Ми не знали, яка на нас буде реакція, але німецький народ нас підтримав. І вони ще більше підтримували нас, коли ми добре грали та перемогли Барселону.

Що буде в наступному сезоні? Ми не можемо грати в Україні, у нас є плани поїхати в Дюссельдорф. Я сподіваюся, що все вийде", - сказав Палкін.

Варто зазначити, що поєдинки єврокубків сезону 2023/2024 донеччани проводили на Фолькспаркштадіоні у Гамбурзі.

Нагадаємо, Шахтар поступився Марселю у раунді плей-оф Ліги Європи за сумою двох зустрічей (5:3). Французький клуб вийшов до 1/8 фіналу турніру, де зустрінеться з Вільярреалом.

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