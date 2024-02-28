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Хеттрик Осімхена допоміг Наполі розгромити Сассуол: результати матчів Серії А

Результати матчів 21 туру Серії А на 28 лютого
Сьогодні 20:58 80 0
Хеттрик Осімхена допоміг Наполі розгромити Сассуол: результати матчів Серії А
Фото: Getty Images
#Аталанта, #Інтер, #Наполі, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбувся 1 перенесений матч у межах 21 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 28 лютого

Сассуоло - Наполі 1:6 (1:3)

Голи: 1:0 - 17 Рачич, 1:1 - 29 Ррахмані, 1:2 - 31 Осімхен, 1:3 - 41 Осімхен, 1:4 - 47 Осімхен, 1:5 - 51 Кварацхелія, 1:6 - 75 Кварацехіля

Сьогодні відбудеться ще один поєдинок Серії А:

  • 21:45 Інтер - Аталанта

Напередодні хеттрик Дибали приніс Ромі перемогу над Торіно, Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, а Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.

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