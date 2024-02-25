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Айнтрахт врятувався від поразки у грі з Вольфсбургом в 23 турі Бундесліги

Сьогодні 18:39 106 0
Айнтрахт врятувався від поразки у грі з Вольфсбургом в 23 турі Бундесліги
#Айнтрахт, #Вольфсбург

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, у 23 турі німецької Бундесліги Айнтрахт зіграв внічию з Вольфсбургом.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
23 тур, 25 лютого

Айнтрахт - Вольфсбург 2:2 (1:2)

Голи: 1:2 - 2 Лакруа, 1:1 - 14 Макс, 1:2 - 36 Беренс, 2:2 - 90+2 Мармуш

Сьогодні, 25 лютого, у Бундеслізі буде зіграно ще два матчі:

18:30. Боруссія Д - Гоффенгайм

20:30. Аугсбург - Фрайбург

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