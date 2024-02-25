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Монако дотис Ланс: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 23 туру Ліги 1 на 25 лютого
Сьогодні 16:00 122 0
Монако дотис Ланс: результати матчів Ліги 1
#Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Монако

Джерело - Чемпіон.

У межах 23 туру французької Ліги 1 відбувся 1 матч.

Чемпіонат Італії - Серія А
23 тур, 25 лютого

Ланс - Монако 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 19 Балогун, 0:2 - 30 Мінаміно, 1:2 - 31 Вахі, 2:2 - 77 Саїд, 2:3 - 90+2 Мінаміно

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у чемпіонаті Франції:

  • 16:00 Гавр - Реймс
  • 16:00 Ніцца - Клермон
  • 16:00 Тулуза - Лілль
  • 18:05 ПСЖ - Ренн
  • 21:45 Марсель - Монпельє

Напередодні Нант обіграв Лоря'н.

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