Результати матчів 23 туру Ліги 1 на 25 лютого

Джерело - Чемпіон.

У межах 23 туру французької Ліги 1 відбувся 1 матч.

Чемпіонат Італії - Серія А

23 тур, 25 лютого

Ланс - Монако 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 19 Балогун, 0:2 - 30 Мінаміно, 1:2 - 31 Вахі, 2:2 - 77 Саїд, 2:3 - 90+2 Мінаміно

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у чемпіонаті Франції:

16:00 Гавр - Реймс

16:00 Ніцца - Клермон

16:00 Тулуза - Лілль

18:05 ПСЖ - Ренн

21:45 Марсель - Монпельє

Напередодні Нант обіграв Лоря'н.

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