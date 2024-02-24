Манчестер Юнайтед поступився Фулгему, Евертон з Миколенком розписав мирову з Брайтоном: результати 26 туру АПЛ

Результати 26 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 26 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

26 тур, 24 лютого

Астон Вілла - Ноттінгем 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 4 Воткінс, 2:0 - 29 Луїз, 3:0 - 39 Луїз, 3:1 - 45+5 Ніакате, 3:2 - 48 Гіббс-Вайт, 4:2 - 61 Бейлі

Брайтон - Евертон 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Брейтвейт, 1:1 - 90+5 Данк

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко відіграв повний матч. Цього сезону лівий оборонець мерсисайдців відіграв 27 матчів та відзначився 2 голами.

Крістал Пелес - Бернлі 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Річардс, 2:0 - 72 Аю, 3:0 - 77 Матета (пен)

Манчестер Юнайтед - Фулгем 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Бессі, 1:1 - 89 Магвайр, 1:2 - 90+7 Івобі

Сьогодні відбудеться ще два матчі:

19:30 Борнмут - Манчестер Сіті

22:00 Арсенал - Ньюкасл

Раніше Ліверпуль вдома обіграв Лутон.

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