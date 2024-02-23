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Металіст 1925 оголосив про відхід чотирьох гравців

Харківський клуб відправив своїх гравців в оренду у Першу лігу
Сьогодні 19:17 134 0
Металіст 1925 оголосив про відхід чотирьох гравців
#Діназ, #Металіст 1925

Джерело - metalist1925.com.

Четверо гравців Металіст 1925 продовжать виступи у Першій лізі.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Голкіпер Ігор Потімков, захисник Михайло Рудавський, півзахисники Ярослава Мартинюк та Андрій Ткачук перейшли у Діназ. Йдеться про оренду до кінця сезону.

Нагадаємо, матч 18 туру УПЛ Металіст 1925 - Динамо може відбудеться за присутності глядачів. Гра запланована на 25 лютого, о 15:30 за київським часом.

Наразі у харків'ян 15 очок та 12-та позиція у турнірній таблиці УПЛ.

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