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Марсель - Шахтар 0:0. ОНЛАЙН

Перша гра завершилася з рахунком 2:2
Сьогодні 22:01 847 0
Марсель - Шахтар 0:0. ОНЛАЙН
Getty Images
#Шахтар, #Олімпік Марсель, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24 марсельський Олімпік приймає донецький Шахтар.

Гра відбувається на стадіоні "Велодром" у Марселі.

9' Конопля вибив м'яч на фланзі і зупинив атаку Марселя.

8' Сікан класно пробивав з льоту по воротах. Лопес тягне цей удар. Перший гольовий момент у матчі.

7' Сікан грамотно прикрив м'яч корпусом і заробив штрафний у центрі поля. Усне попередження для капітана господарів Жиго.

6' Жиго виграв верхову боротьбу, але неточно пробив по воротах.

5' Азаров перехопив простріл з правого флангу. Марсель заробляє кутовий.

4' Контролюють гравці Шахтаря м'яч і будують позиційну атаку з власної половини поля.

3' Пішла подача з корнера, господарі відбиваються.

2' Егіналдо увірвався в штрафний майданчик і пробивав по воротах. Удар заблоковано, кутовий для "гірників".

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Наш сайт проводить текстову трансляцію поєдинку.

Команди виходять на поле!

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Ракицький, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Егіналдо, Зубков, Сікан

Запасні: Рудько, Педрінью, Міроші, Гочолейшвілі, Назарина, Криськів, Швед, Невертон, Цуканов, Траоре, Келсі, Кевін

Марсель: Лопес, Мерлен, Жиго, Меїте, Мбемба, Кондоґбіа, Унаї, Клос, Аріт, Мумбанья, Обамеянг

Запасні: Нгапандуанбю, Бланко, Согло, Енріке, Корреа, Сарр, Верету, Ндіає

Пряма відеотрансляція матчу буде доступна в медіасервісі MEGOGO та на Volia TV. Детальніше - ТУТ.

Зазначимо, що букмекери вважають Марсель фаворитом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.

Також слід зазначити, що на поле Велодрома провансальців уже виведе новий тренер, позаяк керівництво Марселя звільнило Дженнаро Ґаттузо на тлі невдалих результатів команди.

Цифри й факти

  • Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА
  • Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі
  • То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий
  • Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн
  • У 20 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 6 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 28:23)
  • Марсель із 7 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0
  • Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93)

Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи

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