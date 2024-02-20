Головне
Світоліна переграла Калініну на старті турніру WTA в Дубаї
Вчора 18:49 9352
"Постріли, шок, мародерство": журналіст розповів про перші дні окупації Мелітополя
Сьогодні 11:19 10754
Фаворити переможуть, Шахтар не розчарує. Суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 9,22
Сьогодні 10:31 211
Циганков забив свій 5-й м'яч за Жирону в поточному сезоні Ла Ліги: відео
Сьогодні 00:42 810
Відео дня: Світоліна технічним ударом завершила українське дербі проти Калініної в Дубаї
Вчора 21:05 960
Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Вчора 17:53 708
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій
Вчора 15:55 89149
Monte поступилися ECSTATIC на старті відбіркового турніру на перший Major із CS 2
Вчора 15:44 251
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій
Вчора 15:25 364300 10
Ястремська програла росіянці Кудєрмєтовій на старті турніру в Дубаї
Вчора 15:16 619
Прямі трансляції

Сімеоне оцінив матч проти Інтера

Сімеоне оцінив матч проти Інтера
Сьогодні 12:45 60 0
Сімеоне оцінив матч проти Інтера
#Інтер, #Дієго Сімеоне, #Атлетико Мадрид

Джерело - tribuna.com.

Атлетико повинний показати інтенсивну гру в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це повідомив головний тренер іспанського клубу Дієго Сімеоне

"Говорячи про Інтер, ми повинні розуміти, що він входить до числа 4-5 найкращих команд Європи на цей момент. Їх результати у Лізі говорить сама за себе, як і те, як вони грали в Лізі чемпіонів минулого року.

Зараз вони грають з ще більшою впевненістю. Мені дуже подобається, як вони грають. Іноді у них це виходить дуже добре. Нам потрібно грати з тією інтенсивністю, з якою ми грали в Кубку Іспанії або днями проти Лас-Пальмаса.

Ми будемо грати з суперником, який перебуває у чудовому моменті, який має засоби, щоб атакувати з будь-якої зони. Ми будемо грати там, де вважаємо, що можемо завдати шкоди супернику", – сказав Сімеоне.

Матч Інтер - Атлетико розпочнеться о 22:00.

Коментарі ()
Популярне зараз
У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії 42838
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій 89149
Єврачова здобула золото турніру Серії А Karate 1 Єврачова здобула золото турніру Серії А Karate 1 11342
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій 364300 10
"Постріли, шок, мародерство": журналіст розповів про перші дні окупації Мелітополя "Постріли, шок, мародерство": журналіст розповів про перші дні окупації Мелітополя 10754
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49669
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15754 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33936 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91477
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89349
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95156
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 99235