Ліверпуль розгромив Брентфорд: результати матчів АПЛ

Результати матчів 25-го туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, відбувся один матч у межах 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

25 тур, 17 лютого

Брентфорд - Ліверпуль 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Нуньєс, 0:2 - 55 Мак Аллістер, 0:3 - 68 Салах, 1:3 - 75 Тоні, 1:4 - 86 Гакпо

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у АПЛ:

17:00 Бернлі - Арсенал

17:00 Ноттінгем - Вест Гем

17:00 Ньюкасл Юнайтед - Борнмут

17:00 Тоттенгем - Вулвергемптон

17:00 Фулгем - Астон Вілла

19:30 Манчестер Сіті - Челсі

Раніше визначився найкращий гравець січня в АПЛ.

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