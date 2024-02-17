Ліверпуль розгромив Брентфорд: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 лютого, відбувся один матч у межах 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
25 тур, 17 лютого
Брентфорд - Ліверпуль 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Нуньєс, 0:2 - 55 Мак Аллістер, 0:3 - 68 Салах, 1:3 - 75 Тоні, 1:4 - 86 Гакпо
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у АПЛ:
- 17:00 Бернлі - Арсенал
- 17:00 Ноттінгем - Вест Гем
- 17:00 Ньюкасл Юнайтед - Борнмут
- 17:00 Тоттенгем - Вулвергемптон
- 17:00 Фулгем - Астон Вілла
- 19:30 Манчестер Сіті - Челсі
Раніше визначився найкращий гравець січня в АПЛ.
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