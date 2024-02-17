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Ліверпуль розгромив Брентфорд: результати матчів АПЛ

Результати матчів 25-го туру АПЛ
Сьогодні 16:33 140 0
Ліверпуль розгромив Брентфорд: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Астон Вілла, #Бернлі, #Борнмут, #Брентфорд, #Вест Гем, #Вулвергемптон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Ньюкасл Юнайтед, #Тоттенгем, #Фулгем, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, відбувся один матч у межах 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
25 тур, 17 лютого

Брентфорд - Ліверпуль 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Нуньєс, 0:2 - 55 Мак Аллістер, 0:3 - 68 Салах, 1:3 - 75 Тоні, 1:4 - 86 Гакпо

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у АПЛ:

  • 17:00 Бернлі - Арсенал
  • 17:00 Ноттінгем - Вест Гем
  • 17:00 Ньюкасл Юнайтед - Борнмут
  • 17:00 Тоттенгем - Вулвергемптон
  • 17:00 Фулгем - Астон Вілла
  • 19:30 Манчестер Сіті - Челсі

Раніше визначився найкращий гравець січня в АПЛ.

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