Де Брейне - найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Бельгієць допоміг "містянам" перемогти Копенгаген у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ (1:3).
Де Брейне відзначився голом та гольовою передачею.
На нагороду також претендували Браїм Діас (Реал), Маттео Гендузі (Лаціо) та Кіліан Мбаппе (ПСЖ).
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