Де Брейне - найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Бельгієць допоміг Манчестер Сіті перемогти Копенгаген

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Бельгієць допоміг "містянам" перемогти Копенгаген у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ (1:3).

Де Брейне відзначився голом та гольовою передачею.

На нагороду також претендували Браїм Діас (Реал), Маттео Гендузі (Лаціо) та Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

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