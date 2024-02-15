Молодіжна збірна України проведе контрольний матч з Марокко U-23

Гра відбудеться 22 березня, у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 з футболу проведе контрольну зустріч з командою Марокко U-23.

Про це повідомляє УАФ.

Матч відбудеться 22 березня в турецькій Анталії, на стадіоні Мардан. Початок гри о 20:00 за київським часом.

26 березня підопічні Унаї Мельгоси відправляться до Баку, де зіграють матч 6-го туру кваліфікації на Євро-2025 проти Азербайджану.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

Футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024 у Франції відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім олімпійського міста-господаря Парижа, матчі також відбудуться у Бордо, Десін-Шарп'є (поблизу Ліона), Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Варто зазначити, що в олімпійських футбольних турнірах повинні виступати лише футболісти молодші 23 років (додатково можна заявляти 3 гравців без вікових обмежень).

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