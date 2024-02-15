Зоря прийме Ворсклу у Житомирі

Матч відбудеться 26 лютого

Джерело - Чемпіон.

Зоря домовилась із представниками Полісся щодо проведення 18 туру УПЛ проти Ворскли – у Житомирі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі клуби займаються оформленням відповідних документів. Угоду повинні закрити найближчими днями.

Зоря грає домашній матчі на стадіоні Лівого берега, однак наразі арена не підготовлена до матчів. До кінця сезону луганський клуб планує базуватися у Києві.

Нагадаємо, що матч Зоря – Ворскла розпочнеться о 13:00 у понеділок, 26 лютого.

Раніше Зоря підписала нігерійського захисника.