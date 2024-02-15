Шахтар - Марсель 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у раунді плей-оф Ліги Європи зустрінеться у двоматчевому протистоянні з французьким Марселем.

Перша гра відбудеться на номінально домашній арені "гірників" - Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі (Німеччина).

Наш сайт проводить текстову трансляцію матчу.

33' Зубков намагався вирізати розрізну передачу на Егіналдо, Жиго перехоплює цей пас.

32' Нагадаємо, що Балерді отримав жовту картку за фол проти Зубкова в одному з попередніх епізодів.

31' Прострілював Енріке з правого флангу. Влучив бразилець у притиснуту руку Матвієнку - кутовий.

30' Сікан збив Балерді - фол в атаці.

29' Судаков пробивав, але влучив у стінку.

27' Класно Шахтаря вийшов з-під пресингу, Зубков віддав передачу на Сікана, який послизнувся. Данило підвівся і віддав передачу на Егіналдо, але в цей момент прозвучав свисток, який зафіксував штрафний на користь "гірників".

25' Клосс пішов на кількох гравців Шахтаря і втратив м'яч.

23' На Мумбанья пішла розрізна передаче - Бондар перехоплює м'яч.

22' Намагався Клосс виконати флангову передачу. Егіналдо заблокував цей пас.

20' Сікан порушив правила в боротьбі з Балерді. Штрафний для Марселя.

19' Обамеянг не зміг обробити діагональну передачу, знову гравці Шахтаря виконають аут.

18' Гру продовжено!

17' Очікують гравці Шахтаря, щоб вкинути аут.

16' Призупинив суддя гру через значне задимлення біля фанатського сектору Марселя.

15' Вдало у пресингу зіграли "гірники" і заробили аут біля воріт суперника.

14' Чергова вертикальна передача на Сікана і знову гравці Марселя впевненіше грають на другому поверсі.

13' Матвієнко виконував закидання на Егіналду, Жиго вибив м'яч в аут.

12' Мерлен пробивав з дальньої дистанції і влучив у гравця Шахтаря. Гості сигналізують про гру рукою.

11' Конопля віддавав на хід Сікану, Данило не пішов на цей м'яч.

10' Простріл від Мумбанья виявився неточним, Азаров перший на м'ячі.

9' Пішла подача в карний майданчик Шахтаря - "гірники" відбиваються.

8' Зубков помилився з передачею на Коноплю. Марсель не поспішає в контратаку, а розвиває позиційний наступ.

7' Егіналду по центрі проривався і втратив м'яч у боротьби з двома гравцями Марселя.

6' Зубков прорвався до штрафного майданчика і виконував простріл, але ніхто з партнерів не був готовий до цього пасу.

5' Мерлен не зміг обробити ігровий снаряд після поперечної передачі - аут для "гірників".

4' Пішла подача з корнера, але ніхто з гравців Шахтаря не зміг зачепитися за м'яч.

3' Зубков небезпечно пробивав після помилки Лопеса, однак воротар Марселя виправив ситуацію і перевів м'яч на кутовий.

2' Судаков грамотно підставив спину в центрі поля і заробив штрафний.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Підопічні Маріно Пушича готові до матчу:

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Егіналдо, Зубков, Сікан

Запасні: Рудько, Педрінью, Ракицький, Гочолейшвілі, Назарина, Криськів, Цуканов, Невертон, Швед, Келсі, Кевін, Траоре

Марсель: Лопес, Балерді, Жиго, Клос, Мерлен, Енріке, Унаї, Кондогбіа, Аріт, Мумбанья, Обамеянг

Запасні: Нгапандуанбю, Бланко, Меїте, Мбемба, Согло, Тункаді, Корреа, Ндіає

Нагадаємо, український клуб потрапив у "стики" ЛЄ через груповий етап Ліги чемпіонів, посівши 3-тю сходинку в групі. Французи ж розпочинали свій єврокубковий шлях у Лізі Європи, посіли друге місце у квартеті B.

Пряма трансляція матчу буде доступна в медіасервісі MEGOGO та на Volia TV. Детальніше - ТУТ.

Цифри й факти