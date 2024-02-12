Барселона може звільнити Хаві у разі вильоту в 1/8 Ліги чемпіонів

Барселона може звільнити головного тренера команди Хаві.
Про це повідомляє El Chiringuito TV.
Це станеться у разі невтішних результатів матчів з Сельтою та Наполі.
17 лютого Барселона проведе виїзний поєдинок із Сельтою у межах чемпіонату Іспанії, а 21 лютого зустрінеться з Наполі. Матч-відповідь проти італійської команди відбудеться 12 березня.
Раніше повідомлялося, що президент Барселони Жоан Лапорта був розгніваний після нічиєї з Гранадою.
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