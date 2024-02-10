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Лейпциг розписав мирову з Аугсбургом, Вердер поступився Гайденгайму: результати 21 туру Бундесліги

Результати 21 туру Бундесліги
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Лейпциг розписав мирову з Аугсбургом, Вердер поступився Гайденгайму: результати 21 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 21 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

21 тур, 10 лютого

Айнтрахт Франкфурт - Бохум 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Мармуш, 1:1 - 17 Брошінскі

Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 35 Тіц, 1:1 - 39 Опенда, 1:2 - 52 Шешко, 2:2 - 60 Демірович

Боруссія  Менхенгладбах - Дармштадт 0:0

Вердер Бремен - Гайденгайм 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 12 Мелоні, 0:2 - 18 Бесте, 1:2 - 19 Шмід

Уніон Берлін - Вольфсбург 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+25 Духі

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

19:30 Баєр Леверкузен - Баварія Мюнхен

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