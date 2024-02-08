Головне
Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма
Вчора 19:34 740
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:10 23341
Челсі без Мудрика переграв Астон Віллу в 1/16 фіналу Кубка Англії
Вчора 23:57 199
Прометей переграв іспанський Ховентут у 18 турі Єврокубка
Вчора 21:14 257
Шевченко: Сьогодні працюємо в Парижі на конгресі УЄФА
Вчора 16:52 477
Качараба перейшов у ДАК
Вчора 15:10 354
17-річний український воротар дебютував за Реал
Вчора 12:45 1046
Педріньйо підписав новий контракт із Шахтарем
06.02.2024 19:57 664
Калініна переграла італійку на старті турніру в Абу-Дабі
06.02.2024 19:39 620
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі
06.02.2024 19:24 863 1
Прямі трансляції

Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці

Сьогодні 00:10 23341 0
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

34-й розіграш Кубка африканських націй відбувається з 13 січня по 11 лютого 2024 року у Кот-д'Івуарі.

Матчі турніру відбуваються на шести стадіонах у п'яти містах - Абіджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. На груповій стадії команди боротимуться в шести квартетах. Дві найкращі команди кожної групи разом із чотирма найкращими командами, що посіли третє місце, проходять до 1/8 фіналу.

Актуально: Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського

За трофей борються 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Сенегалу, яка у 2021 році у фіналі обіграла команду Єгипту та вперше в історії стала чемпіоном Африки з футболу. Турнір мали провести ще пів року тому, але його перенесли через погодні умови. Річ у тім, що влітку в Кот-д’Івуарі традиційно триває сезон потужних дощів.

В Україні матчі Кубка африканських націй у Кот-д’Іварі покаже платформа MEGOGO. Ігри транслюватимуть у прямому ефірі на каналах її OTT-платформи.

Груповий турнір
Група А

Група В

Група С

Група D

Група E

Група F

Матчі плей-оф

1/8 фіналу 

27 січня, субота

28 січня, неділя

29 січня, понеділок

30 січня, вівторок

1/4 фіналу:

2 лютого, п'ятниця

3 лютого, субота

Півфінали - 7 лютого

  • 19:00. Нігерія - ПАР 1:1 (пен. 4:2) (відеоогляд матчу)
  • 22:00. Кот-д'Івуар - ДР Конго 1:0

Матч за третє місце - 10 лютого;

Фінал - 11 лютого.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 31308
Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма 740
Нападник Динамо зацікавив Наполі Нападник Динамо зацікавив Наполі 1041
Стали відомі зарплати футболістів Полісся Стали відомі зарплати футболістів Полісся 592
Тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом Тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом 861
17-річний український воротар дебютував за Реал 17-річний український воротар дебютував за Реал 1046
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 90979 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 94195
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21016
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 58714
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10316 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33596 2