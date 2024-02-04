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Челсі з асистом Мудрика програв Вулвергемптону, Борнмут із Забарним розписав мирову з Ноттінгемом: результати матчів АПЛ

Результати матчів 23-го туру англійської Прем'єр-ліги
Сьогодні 18:02 217 0
Челсі з асистом Мудрика програв Вулвергемптону, Борнмут із Забарним розписав мирову з Ноттінгемом: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Ілля Забарний, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4-го лютого, відбулося 3 матчі в межах 23-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
23 тур, 4 лютого

Челсі - Вулвергемптон 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 19 Палмер, 1:1 - 22 Кунья, 1:2 - 43 Дісасі, 1:3 - 63 Кунья, 1:4 - 82 Кунья (пен), 2:4 - 86 Сілва

Українець Михайло Мудрик вийшов на поле на 72-й хвилині і відзначився асистом, виконавши вдалу подачу з кутового.

Борнмут - Ноттінгем 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Клюйверт, 1:1 - 45 Хадсон-Одой

Манчестер Юнайтед - Вест Гем 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Гойлунд, 2:0 - 49 Гарначо, 3:0 - 84 Гарначо

Сьогодні відбудеться ще один матч в АПЛ:

18:30 Арсенал - Ліверпуль

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