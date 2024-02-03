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У ФІФА запропонував алгоритми для визначення цін на гравців

Сьогодні 13:25 176 0
У ФІФА запропонував алгоритми для визначення цін на гравців
#ФІФА, #Інфантіно

Джерело - ua-football.com.

Президент FIFA Джанні Інфантіно запропонував використовувати алгоритм для визначення ціни на гравців.

Про це повідомляє The Telegraph.

Інфантіно хоче використовувати алгоритм для визначення трансферної вартості футболістів. Він вважає, що це допоможе підвищити прозорість системи трансферів. Але як саме буде розраховуватися вартість гравця, поки невідомо.

Нагадаємо, ФІФА опублікувала звіт трансферного ринку. Європейські клуби здійснили рекордну кількість трансферів – 74 836, з яких майже 52 тисячі - між аматорськими клубами.

Раніше Інфантіно привітав Шевченка з обранням президентом УАФ.

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