Головне
Судаков продовжив контракт з Шахтарем
Вчора 20:39 573
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці
Сьогодні 08:33 133
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:33 18660
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ
Вчора 23:29 1096
Прометей програв Венеції у матчі Єврокубка
Вчора 23:26 229
Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі
Вчора 18:08 743
Берінчик отримав бій за вакантний титул WBО
Вчора 09:25 518
Шахтар перегляне гамбійського вундеркінда
Вчора 08:56 650
Вихрист проведе поєдинок проти Армади наприкінці лютого
29.01.2024 22:40 508
Юнацька ліга УЄФА змінить формат з наступного сезону
29.01.2024 22:05 420
Прямі трансляції

Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці

Сьогодні 06:33 18660 0
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

34-й розіграш Кубка африканських націй відбувається з 13 січня по 11 лютого 2024 року у Кот-д'Івуарі.

Матчі турніру відбуваються на шести стадіонах у п'яти містах - Абіджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. На груповій стадії команди боротимуться в шести квартетах. Дві найкращі команди кожної групи разом із чотирма найкращими командами, що посіли третє місце, проходять до 1/8 фіналу.

Актуально: Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського

За трофей борються 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Сенегалу, яка у 2021 році у фіналі обіграла команду Єгипту та вперше в історії стала чемпіоном Африки з футболу. Турнір мали провести ще пів року тому, але його перенесли через погодні умови. Річ у тім, що влітку в Кот-д’Івуарі традиційно триває сезон потужних дощів.

В Україні матчі Кубка африканських націй у Кот-д’Іварі покаже платформа MEGOGO. Ігри транслюватимуть у прямому ефірі на каналах її OTT-платформи.

Груповий турнір
Група А

Група В

Група С

Група D

Група E

Група F

Матчі плей-оф

1/8 фіналу 

27 січня, субота

28 січня, неділя

29 січня, понеділок

30 січня, вівторок

1/4 фіналу:

2 лютого, п'ятниця

  • 19:00. Нігерія - Ангола
  • 22:00. Кабо-Верде - ПАР

3 лютого, субота

  • 19:00. Малі - Кот-д’Івуар
  • 22:00. ДР Конго - Гвінея

Півфінали - 7 лютого;

Матч за третє місце - 10 лютого;

Фінал - 11 лютого.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вацко працюватиме на Setanta Sports Вацко працюватиме на Setanta Sports 1102
Трубін пропустив прикрий м'яч поміж ніг у матчі з аутсайдером чемпіонату Португалії Трубін пропустив прикрий м'яч поміж ніг у матчі з аутсайдером чемпіонату Португалії 687
Ліверпуль підшукав заміну Клоппу Ліверпуль підшукав заміну Клоппу 1032
Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі 743
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ 1096
Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна 957
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 100830
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33575
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133639 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15488 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33448 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10238 2