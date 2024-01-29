Визначились учасники Супербоул-2024

Джерело - Чемпіон.
За підсумками фіналів НФК та АФК визначилися два учасники Супербоулу-2024.
Канзас-Сіті Чіфс обіграли Балтімор Рейвенс (17:10) у фіналу Американської конференції, а Сан-Франциско виграв Національну конференцію завдяки перемозі над Детройтом - 34:31.
Обидві команди вже зустрічалися одна з одною 4 роки тому – тоді чемпіонами стали Чіфс (31:20).
Фінальний матч відбудеться 11 лютого у Лас-Вегасі.
49ers vs. Chiefs in Las Vegas! #SBLVIII pic.twitter.com/ARHIwQBaia— NFL (@NFL) January 29, 2024