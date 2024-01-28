Лор'ян втратив перемогу над Гавром, Монпельє та Лілль не визначили сильнішого: результати матчів Ліги 1

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#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Монпельє

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го січня, відбулося чотири матчі 19-го туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
19 тур, 28 січня

Монпельє - Лілль 0:0

Клермон - Страсбур 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Діон, 1:1 - 52 Ніколсон

Лор'ян - Гавр 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Саббі, 1:1 - 33 Луза, 2:1 - 51 Карі, 2:2 - 85 Аю, 3:2 - 90+2 Бамба, 3:3 - 90+4 Аю

Реймс - Нант 0:0

Сьогодні відбудеться ще два матчі у Лізі 1:

18:05 Тулуза - Ланс

21:45 ПСЖ - Брест

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