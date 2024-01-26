Наполі орендував півзахисника Астон Вілли Дендонкера

Джерело - Чемпіон.
Наполі орендував півзахисника Астон Вілли Леандера Дендонкера.
Про це повідомляє пресслужба неаполітанців.
Угода розрахована до кінця сезону.
Італійський клуб має право викупу контракту гравця.
From Belgium to Napoli. Welcome Leander! 👋— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 26, 2024
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💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/upawxygEd3
Нагадаємо, Наполі продовжить контракт з Політано.
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