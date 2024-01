Наполі орендував півзахисника Астон Вілли Дендонкера

Наполі орендував півзахисника Астон Вілли Леандера Дендонкера.

Про це повідомляє пресслужба неаполітанців.

Угода розрахована до кінця сезону.

Італійський клуб має право викупу контракту гравця.

