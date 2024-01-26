Головне
Клопп покине Ліверпуль в кінці сезону
Сьогодні 12:51 485
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 10:26 24112
Джокович поступився Сіннеру в півфіналі Australian Open
Сьогодні 10:12 622 3
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 09:48 6435 1
Кіченок та Остапенко вийшли у фінал парного Australian Open
Сьогодні 09:02 1157
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 08:38 24926
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:18 14014
Шахтар переграв Лех у контрольному матчі
Вчора 19:39 568
Шахтар домовився про трансфер Марлона Гомеса
Вчора 19:25 904
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024
Вчора 16:49 17177
Прямі трансляції

Клопп покине Ліверпуль в кінці сезону

Німець очолював "червоних" з 2015 року
Сьогодні 12:51 485 0
Клопп покине Ліверпуль в кінці сезону
Фото: Getty Images
#Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп покине клуб після завершення сезону.

Слова німця передає пресслужба мерсисайдців.

Разом з Клоппом клуб покине і його тренерський штаб.

"Мені подобається абсолютно все в цьому клубі, я люблю все в місті, у наших уболівальниках, я люблю команду, я люблю працівників клубу. Я все люблю. Але те, що я все ж приймаю це рішення, свідчить про те, що я переконаний, що це те, що я повинен зробити. Це означає, що у мене, як це сказати, закінчується енергія. Зараз у мене немає проблем.

  Раніше Клопп оцінив шанси Ліверпуля на чемпіонство в АПЛ

Очевидно, що я вже давно знав, що мені доведеться оголосити про це одного разу, але зараз я абсолютно в порядку. Я знаю, що не можу виконувати роботу знову і знову, і знову, і знову. Після років, які ми провели разом, і після всього часу, який ми провели разом, і після всього того, через що ми разом пройшли, повага до вас зросла, любов до вас зросла, і найменше, що я вас винен, це правда – і ось вона, правда", – сказав Клопп.

Німець очолював "червоних" з 2015 року. 

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 14014
Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 Стало відомо, скільки заробила Ястремська за виступ на Australian Open-2024 17177
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24112
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 6435 1
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 33265
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 24926
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 18362 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 88055
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22376 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47325
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 67925
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12156