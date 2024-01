Клопп покине Ліверпуль в кінці сезону

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп покине клуб після завершення сезону.

Слова німця передає пресслужба мерсисайдців.

Разом з Клоппом клуб покине і його тренерський штаб.

Німець очолював "червоних" з 2015 року.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.