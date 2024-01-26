Анелька став генеральним директором Умранієспора

Анелька завершив кар’єру футболіста у 2015 році

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Ніколя Анелька став новим генеральним директором Умранієспора.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Команда минулого сезону вилетіла з Суперліги Туреччини, а зараз перебуває на 12-й позиції у другому дивізіоні.

Анелька завершив кар’єру футболіста у 2015 році.

Bienvenue, Professeur! ❤️🤍



Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır.



Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/J7de1u3vP2 — Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 25, 2024

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