Анелька став генеральним директором Умранієспора

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст Ніколя Анелька став новим генеральним директором Умранієспора.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Команда минулого сезону вилетіла з Суперліги Туреччини, а зараз перебуває на 12-й позиції у другому дивізіоні.
Анелька завершив кар’єру футболіста у 2015 році.
Bienvenue, Professeur! ❤️🤍— Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 25, 2024
Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır.
Nicolas Anelka’ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/J7de1u3vP2
Нагадаємо, Бешикташ може підписати півзахисника Барселони.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!