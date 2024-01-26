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Анелька став генеральним директором Умранієспора

Анелька завершив кар’єру футболіста у 2015 році
Сьогодні 11:20 265 0
Анелька став генеральним директором Умранієспора

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Ніколя Анелька став новим генеральним директором  Умранієспора.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Команда минулого сезону вилетіла з Суперліги Туреччини, а зараз перебуває на 12-й позиції у другому дивізіоні.

Анелька завершив кар’єру футболіста у 2015 році.

Нагадаємо, Бешикташ може підписати півзахисника Барселони.

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