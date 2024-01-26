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Анхеліньйо погодився перейти в Рому

Німецький клуб погодився віддати його в оренду
Сьогодні 09:52 226 0
Анхеліньйо погодився перейти в Рому

Джерело - Чемпіон.

Захисник Лейпцига Анхеліньйо наблизився до трансферу в Рому.

Про це повідомляє журналіст Ораціо Аккомандо.

Німецький клуб погодився віддати його в оренду з опцією викупу. Футболіст теж дав згоду на перехід.

Нагадаємо, стало відомо, скільки Рома заплатить Моурінью після звільнення.

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