Анхеліньйо погодився перейти в Рому

Німецький клуб погодився віддати його в оренду

Джерело - Чемпіон.

Захисник Лейпцига Анхеліньйо наблизився до трансферу в Рому.

Про це повідомляє журналіст Ораціо Аккомандо.

Німецький клуб погодився віддати його в оренду з опцією викупу. Футболіст теж дав згоду на перехід.

#Angelino-#Roma, nuovi passi avanti. Il #Lipsia verso il si all'operazione in prestito con diritto di riscatto. Il terzino ha già detto sì ai giallorossi. #DAZN #DAZNMERCATO https://t.co/F3YC2UP5Ux — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 25, 2024

Нагадаємо, стало відомо, скільки Рома заплатить Моурінью після звільнення.

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