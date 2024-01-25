Визначилися всі пари 1/8 фіналу на Кубку африканських націй

Джерело - Чемпіон.
24 січня завершився груповий етап Кубка африканських націй-2023.
Визначилися всі команди, що продовжують боротьбу за трофей.
Відомі всі пари 1/8 фіналу КАН-2024:
27 січня, субота
- 19:00. Ангола - Намібія
- 22:00. Нігерія - Камерун
28 січня, неділя
- 19:00. Екваторіальна Гвінея - Гвінея
- 22:00. Єгипет - ДР Конго
29 січня, понеділок
- 19:00. Кабо-Верде - Мавританія
- 22:00. Сенегал - Кот-д'Івуар
30 січня, вівторок
- 19:00. Малі - Буркіна-Фасо
- 22:00. Марокко - ПАР
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!