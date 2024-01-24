Ідея повернення збірної росії U-17 було бажанням Чеферіна

Ціль – спроба уникнути "промивання" мізків та ненависті до Заходу російськими дітьми

Джерело - The Telegraph.

Президент УЄФА Александер Чеферін пообіцяв, що заборона на виступи на міжнародному рівні для дорослої збірної росії залишатиметься в силі до кінця війни.

Про це повідомляє Telegraph.

Також Чеферін розповів, що ідея допуску збірної росії U-17 на міжнародні турніри, яка виникла минулого року була його бажанням.

Ціль – спроба уникнути "промивання" мізків та ненависті до Заходу російськими дітьми, які, на думку словенця, знаходяться під покаранням за те, в чому вони не винні.

Нагадаємо, Чеферін хоче внести зміни до уставу УЄФА, щоб балотуватися на четвертий термін.

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