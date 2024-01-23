Головне
Костюк - Гофф: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open
Сьогодні 04:14 2460 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 05:41 9680
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк - Гофф
Сьогодні 00:09 2114
Костюк за вихід у півфінал Australian Open зіграє проти Коко Гофф
Вчора 20:39 989
Костюк - Гофф: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Australian Open
Вчора 18:31 1669
Ястремська повторила унікальне досягнення на турнірах Grand Slam
Вчора 18:25 913
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова
Вчора 16:45 1062
Ястремська - Носкова: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Australian Open
Вчора 16:15 669
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Вчора 15:43 62499 1
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Вчора 15:34 3851
Прямі трансляції

Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці

Сьогодні 05:41 9680 0
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці

Джерело - Чемпіон.

34-й розіграш Кубка африканських націй відбувається з 13 січня по 11 лютого 2024 року у Кот-д'Івуарі.

Матчі турніру відбуваються на шести стадіонах у п'яти містах - Абіджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. На груповій стадії команди боротимуться в шести квартетах. Дві найкращі команди кожної групи разом із чотирма найкращими командами, що посіли третє місце, проходять до 1/8 фіналу.

Актуально: Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського

За трофей борються 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Сенегалу, яка у 2021 році у фіналі обіграла команду Єгипту та вперше в історії стала чемпіоном Африки з футболу. Турнір мали провести ще пів року тому, але його перенесли через погодні умови. Річ у тім, що влітку в Кот-д’Івуарі традиційно триває сезон потужних дощів.

В Україні матчі Кубка африканських націй у Кот-д’Іварі покаже платформа MEGOGO. Ігри транслюватимуть у прямому ефірі на каналах її OTT-платформи.

Груповий турнір
Група А

Група В

Група С

Група D

Група E

Група F

Матчі плей-оф

1/8 фіналу - 28-31 січня;

1/4 фіналу - 2-3 лютого;

Півфінали - 7 лютого;

Матч за третє місце - 10 лютого;

Фінал - 11 лютого.

Коментарі ()
Популярне зараз
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка 3851
Костюк - Гофф: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open Костюк - Гофф: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open 2460 1
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика 62499 1
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 5800 1
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 11867
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк - Гофф Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк - Гофф 2114
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 126427
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 334358 9
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22264 7
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 50652 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 23707
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10121 2