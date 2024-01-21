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Реал вирвав перемогу у шаленому проитстоянні: результати матчів 21 туру Ла-Ліги

Сьогодні 19:22 532 0
Реал вирвав перемогу у шаленому проитстоянні: результати матчів 21 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

21 січня у 21 турі іспанської Ла-Ліги Осасуна святкувала домашню перемогу над Хетафе, а Реал вирвав перемогу в Альмерії.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
21 тур, 21 січня

Осасуна - Хетафе 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Гарсія, 2:0 - 31 Муньйос, 2:1 - 64 Мафораль, 2:2 - 68 Максимович, 3:2 - 80 Аресо

Реал - Альмерія 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Рамазані, 0:2 - 43 Гансалес, 1:2 - 56 Беллінгем, 2:2 - 67 Жуніор, 3:2 - 90+11 Карвахаль

Український голкіпер Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних.

Сьогодні, 21 січня, в іспанській Ла-Лізі буде зіграно ще два матчі:

19:30. Бетіс - Барселона 

22:00. Жирона - Севілья

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