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Боруссія Д розгромила Кельн, Штутгарт програв Бохумом: результати матчів Бундесліги

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#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20-го січня, відбулося 5 матчів у межах 18-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
18 тур, 20 січня

Кельн - Боруссія Дортмунд 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Мален, 0:2 - 58 Фуллькруг (пен), 0:3 - 61 Мален, 0:4 - 90+2 Мукоко

Фрайбург - Гоффенгайм 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Гелер, 2:0 - 55 Гріфо, 2:1 - 57 Вегхорст, 2:2 - 77 Баєр, 3:2 - 85 Шаллай

Дармштадт - Айнтрахт 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Нкунку, 0:2 - 51 Кнауфф, 1:2 - 61 Юстван, 2:2 - 90+5 Кларер

Гайденгайм - Вольфсбург 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Черни, 1:1 - 45+2 автогол Єнц

Бохум - Штутгарт 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 50 Беро

Сьогодні відбудеться ще одна зустріч у Бундеслізі:

19:30 РБ Лейпциг - Баєр

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