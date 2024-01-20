Валенсія з Яремчуком переграла Атлетик, Вільярреал та Мальорка розписали мирову: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 21-го туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 21-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 3 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

21 тур, 20 січня

Райо Вальєкано - Лас-Пальмас 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Молейро, 0:2 - 83 Муньйос

Вільярреал - Мальорка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Серлот, 1:1 - 90+1 Льябрес

Валенсія - Атлетик 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Дуро

Українець Роман Яремчук вийшов на заміну на 14-й хвилині матчу і був замінений на 82-й.

Сьогодні, 20-го січня, відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00 Сельта Віго - Реал Сосьєдад

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