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Гладкий став гравцем та спортдиректором аматорського клубу Авангард

Гладкий народився в Лозовій, він є вихованцем місцевої ДЮСШ
Вчора 23:39 210 0
Гладкий став гравцем та спортдиректором аматорського клубу Авангард

Джерело - Чемпіон.

Авангард Лозова підписав контракт із колишнім форвардом Шахтаря та Динамо Олександром Гладким.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

36-річний українець також буде виконувати функції спортивного директора команди.

Авангард Лозова представляє Харківську область в аматорському чемпіонаті України.

Гладкий народився в Лозовій, він є вихованцем місцевої ДЮСШ.

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