Гладкий став гравцем та спортдиректором аматорського клубу Авангард

Джерело - Чемпіон.
Авангард Лозова підписав контракт із колишнім форвардом Шахтаря та Динамо Олександром Гладким.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
36-річний українець також буде виконувати функції спортивного директора команди.
Авангард Лозова представляє Харківську область в аматорському чемпіонаті України.
Гладкий народився в Лозовій, він є вихованцем місцевої ДЮСШ.
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