Джерело - Чемпіон.
34-й розіграш Кубка африканських націй відбувається з 13 січня по 11 лютого 2024 року у Кот-д'Івуарі.
Матчі турніру відбуваються на шести стадіонах у п'яти містах - Абіджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. На груповій стадії команди боротимуться в шести квартетах. Дві найкращі команди кожної групи разом із чотирма найкращими командами, що посіли третє місце, проходять до 1/8 фіналу.
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За трофей борються 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Сенегалу, яка у 2021 році у фіналі обіграла команду Єгипту та вперше в історії стала чемпіоном Африки з футболу. Турнір мали провести ще пів року тому, але його перенесли через погодні умови. Річ у тім, що влітку в Кот-д’Івуарі традиційно триває сезон потужних дощів.
В Україні матчі Кубка африканських націй у Кот-д’Іварі покаже платформа MEGOGO. Ігри транслюватимуть у прямому ефірі на каналах її OTT-платформи.
- 13 січня. 22:00. Кот-д'Івуар - Гвінея-Бісау 2:0 (відеоогляд матчу)
- 14 січня. 16:00. Нігерія - Екваторіальна Гвінея 1:1 (відеоогляд матчу)
- 18 січня. 16:00. Екваторіальна Гвінея - Гвінея-Бісау
- 18 січня. 19:00. Кот-д'Івуар - Нігерія
- 22 січня. 19:00. Екваторіальна Гвінея - Кот-д'Івуар
- 22 січня. 19:00. Гвінея-Бісау - Нігерія
Група В
- 14 січня 19:00. Єгипет - Мозамбік 2:2 (відеоогляд матчу)
- 14 січня. 22:00. Гана - Кабо-Верде - 1:2 (відеоогляд матчу)
- 18 січня. 22:00. Єгипет - Гана
- 19 січня. 16:00. Кабо-Верде - Мозамбік
- 22 січня. 22:00. Мозамбік - Гана
- 22 січня. 22:00. Кабо-Верде - Єгипет
Група С
- 15 січня. 16:00. Сенегал - Гамбія - 3:0 (відеоогляд матчу)
- 15 січня. 19:00. Камерун - Гвінея - 1:1 (відеоогляд матчу)
- 19 січня. 19:00. Сенегал - Камерун
- 19 січня. 22:00. Гвінея - Гамбія
- 23 січня. 19:00. Гамбія - Камерун
- 23 січня. 19:00. Гвінея - Сенегал
Група D
- 15 січня. 22:00. Алжир - Ангола 1:1 (відеоогляд матчу)
- 16 січня. 16:00. Буркіна-Фасо - Мавританія - 1:0 (відеоогляд матчу)
- 20 січня. 16:00. Алжир - Буркіна-Фасо
- 20 січня. 19:00. Мавританія - Ангола
- 23 січня. 22:00. Ангола - Буркіна-Фасо
- 23 січня. 22:00. Мавританія - Алжир
Група E
- 16 січня. 19:00. Туніс - Намібія - 0:1 (відеоогляд матчу)
- 16 січня. 22:00. Малі - ПАР - 2:0 (відеоогляд матчу)
- 20 січня. 22:00. Туніс - Малі
- 21 січня. 22:00. ПАР - Намібія
- 24 січня. 19:00. Намібія - Малі
- 24 січня. 19:00. ПАР - Туніс
Група F
- 17 січня. 19:00. Марокко - Танзанія - 3:0
- 17 січня. 22:00. ДР Конго - Замбія - 1:1
- 21 січня. 16:00. Марокко - ДР Конго
- 21 січня. 19:00. Замбія - Танзанія
- 24 січня. 22:00. Замбія - Марокко
- 24 січня. 22:00. Танзанія - ДР Конго
Матчі плей-оф
1/8 фіналу - 28-31 січня;
1/4 фіналу - 2-3 лютого;
Півфінали - 7 лютого;
Матч за третє місце - 10 лютого;
Фінал - 11 лютого.